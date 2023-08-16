Опять впечатляющие цифры: озвучен новый курс валют — сколько теперь стоит евро и доллар

Рубль на этой неделе августа начал укрепляться. На Московской валютной бирже в эту среду, 16 августа, все увидели впечатляющие цифры.

Впервые за последнее время доллар, евро и юань подешевели, причем, довольно значительно.

Курс доллара к закрытию биржи упал на 2,43 рубля, до 94,67 рубля, юаня — на 35 копеек, до 12,9 рубля, евро — на 2,82 рубля, до 103,2 рубля.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».