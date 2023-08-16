Деньги придут на карту: пенсионерам сделают перерасчет — пенсия увеличится на треть

Есть несколько случаев, при которых люди, получающие пенсию, могут претендовать на ее перерасчет в сторону увеличения.
Право на надбавку имеют пенсионеры, у которых выросло число нетрудоспособных членов семьи на иждивении.
«Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 1/3, но не более чем на 3 иждивенцев, исходя из размера фиксированной выплаты», — отметила сенатор Елена Бибикова.
Следующее основание для перерасчета — неучтенные при назначении выплат сведения о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года. Также учитываются и документы, которые подтверждают более высокий доход, чем тот, что был изначально учтен при назначении пенсии.
Право на перерасчет имеют граждане, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориям. Также набавка будет положена за работу в сельской местности.
И так далее.
По материалам vnimanie.pro