Деньги придут на карту: пенсионерам сделают перерасчет — пенсия увеличится на треть

Пожилая женщина, пенсионерка. Фото: Global Look Press

Рассказываем, кого это касается.

Есть несколько случаев, при которых люди, получающие пенсию, могут претендовать на ее перерасчет в сторону увеличения.

Право на надбавку имеют пенсионеры, у которых выросло число нетрудоспособных членов семьи на иждивении. 

«Увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 1/3, но не более чем на 3 иждивенцев, исходя из размера фиксированной выплаты», — отметила сенатор Елена Бибикова.

Следующее основание для перерасчета —  неучтенные при назначении выплат сведения о дополнительном стаже за период до 1 января 2002 года. Также учитываются и документы, которые подтверждают более высокий доход, чем тот, что был изначально учтен при назначении пенсии.

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Право на перерасчет имеют граждане, у которых есть необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориям. Также набавка будет положена за работу в сельской местности.

И так далее.

По материалам vnimanie.pro

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