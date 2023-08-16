Растает во рту: этот рецепт фаршированной рыбы, который заставляет визжать от восторга — быстро и просто

Порой у хозяюшек возникает вопрос: что приготовить на ужин? Многие эксперты советуют хотя бы один раз в неделю добавлять в рацион рыбу, так как она богата питательными веществами. Обычно даже повара считают, что готовить рыбу проблематично. Однако есть простые рецепты. Фудблогер Олеся Воронова рассказала, как правильно приготовить фаршированную рыбу. Она раскрыла свой рецепт.
Для приготовления нужно взять:
- Карп — 1-2 кг;
- Лук — 2 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Грибы — 200 граммов;
- Рис — 1 стакан;
- Яйцо — 2 штуки;
- Соль, перец, зелень (по вкусу).
По словам блогера, нужно начать с начинки. Для этого лук мелко нарезается и обжаривается до золотистого цвета. также надо мелко нарезать морковку и грибы. Все это тушится на среднем огне до мягкости. После этого в сковородку добавляется рис, который надо перемешать с овощами и грибами. Готовить нужно еще около 5 минут. Также надо все посолить и поперчить по вкусу. Затем отключите плиту и дайте блюду остыть.
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После этого необходимо разделить карпа на две половинки, удалить внутренности и кости. Рыбу также надо поперчить и посолить с обеих сторон. Затем начинка помещается на половинки карпа, которые надо соединить ниткой или зубочистками.
Перед запеканием противень смазывается растительным маслом. На него помещается фаршированная рыба. Духовку разогреваем предварительно до 180 градусов.
«Готовьте около 40-50 минут до золотистой корочки. Время готовности может варьироваться в зависимости от размера рыбы, поэтому рекомендуется проверять готовность внутренней части рыбы с помощью вилки», — пояснила фудблогер, пишет портал «А теперь внимание!».