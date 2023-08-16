Растает во рту: этот рецепт фаршированной рыбы, который заставляет визжать от восторга — быстро и просто

Для приготовления нужно взять:

Карп — 1-2 кг;

Лук — 2 штуки;

Морковь — 1 штука;

Грибы — 200 граммов;

Рис — 1 стакан;

Яйцо — 2 штуки;

Соль, перец, зелень (по вкусу).

По словам блогера, нужно начать с начинки. Для этого лук мелко нарезается и обжаривается до золотистого цвета. также надо мелко нарезать морковку и грибы. Все это тушится на среднем огне до мягкости. После этого в сковородку добавляется рис, который надо перемешать с овощами и грибами. Готовить нужно еще около 5 минут. Также надо все посолить и поперчить по вкусу. Затем отключите плиту и дайте блюду остыть.

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