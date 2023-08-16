Фортуна удачи улыбнется: астролог Чайка назвала знаки, которые сорвут большой куш осенью

Тельцов могут ждать как увлекательные путешествия в дальние страны с приятными впечатлениями. Еще им звезды сулят улучшение финансовой ситуации. В их руках появятся деньги в большом количестве: например, это могут быть новости о наследстве.

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У Раков закончится черная полоса. Они буквально начнут жить заново. Судьба подарит им шанс, который позволит им изменить все, что так их угнетало.

Также представителей Весов ожидает карьерный рост, который лучшим образом отразится на их материальном благополучии, сообщает rsute.ru.