Разрезаем лист и прикладываем к подмышкам: это растение уничтожает запах пота лучше любого дезодоранта

Если вы в постоянно поиске идеального для себя, полностью натурального, средства для борьбы с запахом пота в жару, то вы на правильном пути.
Отлично справляется с запахом пота растение, которое есть практически в каждом доме. Речь идет об алоэ. Хозяйки выращивают его прямо на подоконниках в горшках. Алоэ - надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно, в жару.
Лист алоэ нужно разрезать и приложить к области подмышечных впадин. Оставить так на несколько минут. Смывать сок алоэ не нужно, лучше дать ему подсохнуть.
По материалам apteka24-podolsk.ru