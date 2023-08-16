Разрезаем лист и прикладываем к подмышкам: это растение уничтожает запах пота лучше любого дезодоранта

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Полностью натуральное средство против химии.

Если вы в постоянно поиске идеального для себя, полностью натурального, средства для борьбы с запахом пота в жару, то вы на правильном пути.

Отлично справляется с запахом пота растение, которое есть практически в каждом доме. Речь идет об алоэ. Хозяйки выращивают его прямо на подоконниках в горшках. Алоэ - надежное средство для тех, кто сильно потеет, особенно, в жару.

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Лист алоэ нужно разрезать и приложить к области подмышечных впадин. Оставить так на несколько минут. Смывать сок алоэ не нужно, лучше дать ему подсохнуть. 

По материалам apteka24-podolsk.ru

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