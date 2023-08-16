Насыпаем пять столовых ложек к стиральному порошку: вещи после стирки будут, как новые

К стиральному порошку нужно добавить пять столовых ложек соли. Можно засыпать ее и прямо в барабан, где уже лежит готовая к стирке одежда.

Соль помогает придать вещам свежий вид, хорошо выполаскивая моющее средство из ткани. Но нужно не забывать при этом включать дополнительный режим полоскания. Чтобы вымыть уже частицы соли.

По материалам domopravitelnitsa.com