Все ахнут: этот ингредиент сделает любой омлет пышным и воздушным — достаточно щепотки

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Кокой бы рецепт омлета не был выбран и вне зависимости от способа его приготовления, в него можно добавить соду. Однако сделать это нужно в определенный момент.

Как только яйца и молоко смешаны и посолены, туда необходимо бросить в соду и все тщательно перемешать.

Тут важно, чтобы соды было очень и очень немного, буквально маленькая щепотка. Иначе, как пишет сайт belnovosti, у омлета будет характерный кисловатый привкус.