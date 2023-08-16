Все ахнут: этот ингредиент сделает любой омлет пышным и воздушным — достаточно щепотки

В каждом доме завтрак является ежедневной трапезой. Зачастую это блюда из яиц. Традиционно во многих странах делают омлет, чтобы накормить семью. Однако порой он получается недостаточно пышным. Многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой. Если пышной яичная запеканка не получается, то повара советуют добавить в смесь один секретный ингредиент.
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Кокой бы рецепт омлета не был выбран и вне зависимости от способа его приготовления, в него можно добавить соду. Однако сделать это нужно в определенный момент.
Как только яйца и молоко смешаны и посолены, туда необходимо бросить в соду и все тщательно перемешать.
Тут важно, чтобы соды было очень и очень немного, буквально маленькая щепотка. Иначе, как пишет сайт belnovosti, у омлета будет характерный кисловатый привкус.