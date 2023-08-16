В эти дни в августе и сентябре ни в коем случае нельзя собирать урожай: дачники боятся неспроста

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Так, согласно лунному календарю, 16 и 17 августа считаются запрещенными днями для сбора картофеля. Также нельзя этим заниматься — 30 и 31 числа этого месяца.

Как отмечает портал IVD, дело в том на эти периоды выпадают новолуние и полнолуние. Эксперты называют это неблагоприятным временем для любых работ на даче.

Такие неблагоприятные дни будут и в сентябре. По лунному календарю это 15 и 16, а также с 28 по 30 числа месяца. Причина тут такая же — на эти даты выпадают новолуние и полнолуние.