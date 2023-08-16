Не 98 и даже не 96 рублей: назван самый справедливый курс доллара

Финансовые аналитики считают, что нынешний курс доллара - под сто рублей - слишком завышен. Справедливый и обоснованный экономически несколько ниже.

Называется цифра, которую мы уже давно не видели на валютных торгах. Речь о курсе 85 - 90 рублей за доллар. Предположительно, на этот уровень американская валюта может вернуться этой осенью.

Но для этого Центробанку нужно будет принять еще ряд решений.

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