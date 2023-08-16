Не 98 и даже не 96 рублей: назван самый справедливый курс доллара

Финансовые аналитики считают, что нынешний курс доллара - под сто рублей - слишком завышен. Справедливый и обоснованный экономически несколько ниже.
Называется цифра, которую мы уже давно не видели на валютных торгах. Речь о курсе 85 - 90 рублей за доллар. Предположительно, на этот уровень американская валюта может вернуться этой осенью.
Но для этого Центробанку нужно будет принять еще ряд решений.
«Не исключено, что регулятору придется вернуть ограничения на вывоз капитала, чтобы привести курсовые значения ближе к фундаментально обоснованным уровням. Для доллара это 85-90 рублей. И разумеется, для уверенного закрепления доллара ниже 100 необходимо сохранение относительно высоких цен на нефть и отсутствие геополитических шоков», - отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По материалам 1prime.ru