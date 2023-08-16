Не 98 и даже не 96 рублей: назван самый справедливый курс доллара

Пункт обмена валюты. Фотo: Global Look Press

Аналитик дал четкий расклад.

Финансовые аналитики считают, что нынешний курс доллара - под сто рублей - слишком завышен. Справедливый и обоснованный экономически несколько ниже.

Называется цифра, которую мы уже давно не видели на валютных торгах. Речь о курсе 85 - 90 рублей за доллар. Предположительно, на этот уровень американская валюта может вернуться этой осенью. 

Но для этого Центробанку нужно будет принять еще ряд решений.

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«Не исключено, что регулятору придется вернуть ограничения на вывоз капитала, чтобы привести курсовые значения ближе к фундаментально обоснованным уровням. Для доллара это 85-90 рублей. И разумеется, для уверенного закрепления доллара ниже 100 необходимо сохранение относительно высоких цен на нефть и отсутствие геополитических шоков», - отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По материалам 1prime.ru

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