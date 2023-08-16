Разрезаем пополам и протираем свежей долькой под мышками: запаха пота больше не будет— справляемся без дезодоранта

Деликатная проблема неприятного запаха от тела в жару обостряется. Как быть тем, кто против того, чтобы решать ее с помощью современных средств - дезодорантов и антиперспирантов?
Пользоваться народными, полностью натуральными, средствами. Хорошо помогает бороться с запахом пота картофель. Конечно же, благодаря содержанию в нем крахмала. Картофель хорошо подсушивает кожу и препятствует возникновению неприятных запахов.
Картофель нужно разрезать пополам и протереть свежей долькой под мышками. Если есть время, можно ненадолго приложить срезанный кружочек картошки к подмышкам. Подождать, пока подсохнет и идти по своим делам.
По материалам apteka24-podolsk.ru