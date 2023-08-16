«Некоторые растения, которые зацвели весной, никогда не следует обрезать в августе, поскольку летом они закладывают почки для цветения следующей весной», — сказала Слейтер.

По словам эксперта, в августе нужно нельзя трогать рододендроны, азалии и камелии. Также должны быть в покое некоторые кустарники: филадельфус (чубушник) и дейция. Также обрезка погубит капризные плетистые розы.

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Садовод добавила, что не надо обрезать фруктовые деревья, так как может привести к болезням. Если в августе погода слишком жаркая и сухая, оставьте обрезку, поскольку растения будут подвергаться стрессу и могут не справиться, пишет Express.co.uk.