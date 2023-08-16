Как отстирать от пятен нижнее белье: справляемся с самой деликатной проблемой

Молодая женщина достает белье из стиральной машинки. Фото: Global Look Press

Нижнее белье требует бережного ухода за собой.

Нижнее белье изготавливается из тонких тканей, так что стирать его, прикладывая физические усилия, опасно. Можно лишиться вещи.

Однако на нижнем белье часто остаются неприятные пятна, из-за которых оно выглядит несвежим и неопрятным. Не спешите выбрасывать. Спасти любимые трусики можно! И для этого не придется их слишком сильно тереть руками.

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С пятнами от различных выделений поможет справиться пищевая сода. Замочите белье в воде с содой. Чем больше соды будет насыпано, тем лучше будет результат. Не бойтесь переборщить.

Затем постирайте белье в стиральной машинке, куда тоже стоит насыпать соды.

По материалам domopravitelnitsa.com

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