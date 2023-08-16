Как отстирать от пятен нижнее белье: справляемся с самой деликатной проблемой

С пятнами от различных выделений поможет справиться пищевая сода. Замочите белье в воде с содой. Чем больше соды будет насыпано, тем лучше будет результат. Не бойтесь переборщить.

Затем постирайте белье в стиральной машинке, куда тоже стоит насыпать соды.

По материалам domopravitelnitsa.com