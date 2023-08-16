Как отстирать от пятен нижнее белье: справляемся с самой деликатной проблемой

Нижнее белье изготавливается из тонких тканей, так что стирать его, прикладывая физические усилия, опасно. Можно лишиться вещи.
Однако на нижнем белье часто остаются неприятные пятна, из-за которых оно выглядит несвежим и неопрятным. Не спешите выбрасывать. Спасти любимые трусики можно! И для этого не придется их слишком сильно тереть руками.
С пятнами от различных выделений поможет справиться пищевая сода. Замочите белье в воде с содой. Чем больше соды будет насыпано, тем лучше будет результат. Не бойтесь переборщить.
Затем постирайте белье в стиральной машинке, куда тоже стоит насыпать соды.
По материалам domopravitelnitsa.com