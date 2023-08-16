Выдавливаем сок этого плода прямо в отсек для отбеливателя: теперь стираем белье только так — будет белее белого

Некоторые домохозяйки уже давно поняли, что за стиральный порошок не нужно переплачивать. Можно купить копеечное средство и усилить его с помощью натуральных ингредиентов.

Например, прекрасным отбеливателем является лимонный сок. И его можно добавлять при стирке. Он не только сделает белье белее белого, но и придаст ему приятный цитрусовый аромат.

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