Выдавливаем сок этого плода прямо в отсек для отбеливателя: теперь стираем белье только так — будет белее белого

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Усиливаем действие порошка.

Некоторые домохозяйки уже давно поняли, что за стиральный порошок не нужно переплачивать. Можно купить копеечное средство и усилить его с помощью натуральных ингредиентов.

Например, прекрасным отбеливателем является лимонный сок. И его можно добавлять при стирке. Он не только сделает белье белее белого, но и придаст ему приятный цитрусовый аромат.

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Сок одного-двух лимонов нужно выдавить в отсек стиральной машины для отбеливателя. Если такого нет, то прямо в отсек для порошка. Добавить порошок и стирать в обычном режиме.

По материалам domopravitelnitsa.com

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