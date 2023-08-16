Стираем вещи из хлопка и льна только с этой добавкой к порошку: просто насыпьте ее в барабан — белое станет белее, цветное еще ярче

Увы, порошки не всегда оправдывают возлагаемые на них надежды. Часто после того, как вещи уже побывали в стирке, их приходится перестирывать.

Такого не случится, если усилить порошок средствами, которые, на первый взгляд, к стирке не имеют никакого отношения.

Например, отлично отстирывает вещи их хлопка и льна лимонная кислота. Благодаря ей, белые вещи станут белее, а цветные — ярче.

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