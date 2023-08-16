Стираем вещи из хлопка и льна только с этой добавкой к порошку: просто насыпьте ее в барабан — белое станет белее, цветное еще ярче

Молодая женщина в прачечной. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет сэкономить на порошке.

Увы, порошки не всегда оправдывают возлагаемые на них надежды. Часто после того, как вещи уже побывали в стирке, их приходится перестирывать.

Такого не случится, если усилить порошок средствами, которые, на первый взгляд, к стирке не имеют никакого отношения.

Например, отлично отстирывает вещи их хлопка и льна лимонная кислота. Благодаря ей, белые вещи станут белее, а цветные — ярче.

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К стиральному порошку нужно добавить одну чайную ложку гранулированной лимонной кислоты. Засыпать можно прямо в барабан стиральной машинки и стирать в привычном режиме.

По материалам domopravitelnitsa.com

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