Стираем вещи из хлопка и льна только с этой добавкой к порошку: просто насыпьте ее в барабан — белое станет белее, цветное еще ярче

Увы, порошки не всегда оправдывают возлагаемые на них надежды. Часто после того, как вещи уже побывали в стирке, их приходится перестирывать.
Такого не случится, если усилить порошок средствами, которые, на первый взгляд, к стирке не имеют никакого отношения.
Например, отлично отстирывает вещи их хлопка и льна лимонная кислота. Благодаря ей, белые вещи станут белее, а цветные — ярче.
К стиральному порошку нужно добавить одну чайную ложку гранулированной лимонной кислоты. Засыпать можно прямо в барабан стиральной машинки и стирать в привычном режиме.
По материалам domopravitelnitsa.com