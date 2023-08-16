Сакраментальный рубеж: назван самый жуткий курс доллара

В минувший вторник, 15 августа, Центробанк на своем внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 12 процентов годовых. Регулятор пошел на это из-за быстрого роста курса доллара. Желая таким образом поддержать национальную валюту, которая к тому моменту достигла уровня 100 рублей за доллар.

Этот курс для многих в России является жутким, нагоняя страху.