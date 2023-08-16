Сакраментальный рубеж: назван самый жуткий курс доллара

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Аналитики объяснили, что к чему.

В минувший вторник, 15 августа, Центробанк на своем внеочередном заседании поднял ключевую ставку до 12 процентов годовых. Регулятор пошел на это из-за быстрого роста курса доллара. Желая таким образом поддержать национальную валюту, которая к тому моменту достигла уровня 100 рублей за доллар.

Этот курс для многих в России является жутким, нагоняя страху.

«Сто рублей за доллар — сакраментальный рубеж, мощнейшая психологическая и техническая граница курса», - отметил финансовый аналитик Марк Гойхман.

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Ожидается, что уже в сентябре доллар стабилизируется на отметке 85-90 рублей.

По материалам 1prime.ru

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