Сделайте это с огурцами в августе — будут расти как на дрожжах и плодоносить: раскрыты главные правила

Многие дачники выращивают огурцы, чтобы потом делать салаты с плодами, которые выросли на грядке. Также можно с ними делать закрутки на зиму. Однако за растениями нужно ухаживать и вовремя подкармливать. В августе надо провести несколько манипуляций, чтобы они продолжали плодоносить. Нужно защищать огурцы от холода, поэтому на ночь их накрывают. Затем надо их омолодить.
Надо не только продолжать полив, а также использовать подкормки. Они должны обязательно содержать азот.
Агрономы рекомендуют чередовать подкормки. В августе один-два раза подкармливают азотом (например, один раз даю мочевину, второй — настой травы) и один-два раза настоем золы. При этом надо ориентироваться на состояние растений, плодоношение.
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В сентябре это уже не нужно делать, остается только санитарная обрезка. Нужно убирать пожелтевшие листья, слабые и пустые побеги второго порядка. Это и оздоравливает растения, а также стимулирует рост и плодоношение, пишет Дзен-канал «Дачная фанатка».