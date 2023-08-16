Покупка доллара попала под полный запрет: ждем даты, когда можно снова бежать в обменники

Доллар на бирже уже давно балансирует на критической отметке — он близок к ста рублям. Власти страны предпринимают усилия, чтобы укрепить национальную валюту, но рублю пока это дается довольно сложно.
Так что всем сейчас просто необходимо поставить себе полный запрет на покупку долларов. Курс слишком высок, можно неудачно вложить деньги.
Лучше немного потерпеть и дождаться, когда доллар пойдет вниз. Аналитики считают, что эти дни не за горами.
Фундаментально обоснованный курс для доллара — это 85–90 рублей, считает аналитик, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Эксперт считает, что в сентябре рубль может начать укрепляться уже по фундаментальным причинам: экспорт отреагирует на повысившиеся сырьевые котировки, а импорт — на новые цены.
И вот тогда можно будет бежать в обменники и покупать валюту.
По материалам 1prime.ru