Покупка доллара попала под полный запрет: ждем даты, когда можно снова бежать в обменники

Доллар на бирже уже давно балансирует на критической отметке — он близок к ста рублям. Власти страны предпринимают усилия, чтобы укрепить национальную валюту, но рублю пока это дается довольно сложно.

Так что всем сейчас просто необходимо поставить себе полный запрет на покупку долларов. Курс слишком высок, можно неудачно вложить деньги.

Лучше немного потерпеть и дождаться, когда доллар пойдет вниз. Аналитики считают, что эти дни не за горами.

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