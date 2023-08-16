Ботва разрастется, а овощ — нет: эти удобрения для моркови в августе под запретом, роковые ошибки

Летом дачники регулярно удобряют свои грядки, чтобы овощи и фрукты росли вкусными, а плоды были крупными. Однако особенно важным является август. Он очень важен для выращивания моркови. Если все правильно сделать, то в этот период она увеличивается в размере наиболее активно и приобретает вкус. Нужно выбрать правильную подкормку, иначе все силы будут потрачены зря.
Эксперты назвали самые лучшие августовские удобрения для овощ. Это монофосфат и сульфат калия, а также любые источники бора.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
При этом стоит запомнить, что хлористый калий в почву вносить ни в коем случае не рекомендуется, так как он портит и овощи, и почву. Еще нельзя подкармливать морковь азотными удобрениями. В этом случае ботва разрастется, а сам корнеплод — нет, пишет belnovosti.