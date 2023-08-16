Ботва разрастется, а овощ — нет: эти удобрения для моркови в августе под запретом, роковые ошибки

Эксперты назвали самые лучшие августовские удобрения для овощ. Это монофосфат и сульфат калия, а также любые источники бора.

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При этом стоит запомнить, что хлористый калий в почву вносить ни в коем случае не рекомендуется, так как он портит и овощи, и почву. Еще нельзя подкармливать морковь азотными удобрениями. В этом случае ботва разрастется, а сам корнеплод — нет, пишет belnovosti.