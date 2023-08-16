Берите только этот горький шоколад по ГОСТу — одобрен Роскачеством: без пальмового масла

Эксперты Роскачества провели свою независимую проверку, назвав лучшие марки горького шоколада. В них не обнаружены следы пальмового масла и других опасных примесей, эта продукция совершенно безопасна и соответствует стандартам качества по ГОСТу.

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Среди лидеров оказался шоколад таких марок, как «Бабаевский», Aplen Gold и «ВкусВилл». Их продукция прошла проверку качества и получила наивысший балл.

В лидерах среди торговых марок молочного шоколада можно выделить: Dove, Karlfazer, Lindt, Merci, Nestle, Ritter Sport, «Коркунов», «Воздушный», «Щедрая душа».

По материалам primpress