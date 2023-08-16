Берите эту колбасу — в сервелате только натуральное мясо, без канцерогенов и сои

В Роскачестве проверили варено-копченые колбасы на соответствие требуемым стандартам качества. Всего в ходе исследования проверку прошли образы 29 торговых марок. Все они представлены на отечественном рынке и хорошо известны потребителю.

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Наивысший балл от экспертов Роскачества получил сервелат «Ближние горки». Для изготовления продукта использовалось только качественное сырье, натуральное мясо — этот сервелат является полностью безопасным. В колбасе не нашли канцерогенов, стабилизаторов и усилителей вкуса, а также консервантов.

Среди лидеров также сервелаты торговых марок «Клинский» и «Ремит». В них также не обнаружены канцерогены.

По материалам vnimanie.pro