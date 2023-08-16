Перед выходом из дома льем в унитаз одно средство: забыли, когда последний раз его терли

Чистить унитаз никто не любит, это дело грязное, многие страдают к тому же брезгливостью.

Решит эту проблему данный народный метод с нашатырем и перекисью. Состав сам все растворит, вам ничего не нужно тереть.

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Возьмите 100 мл перекиси водорода и 50 мл нашатырного спирта. Смешайте и вылейте содержимое в унитаз, размажьте по стенкам ершиком.

Поскольку данные вещества имеют резкий запах, лучше этот метод использовать перед выходом из дома.

Результат шикарный — никакого налета, камня. Унитаз становится идеально чистым. Не нужно ничего тереть.

Отметим, что эффект зависит от времени, которое вы дали для воздействия на загрязнения. Если унитаз в очень печальном состоянии, то и времени нужно для пропитки намного больше.

Такую процедуру можно делать раз в месяц, и вы забудете про чистку вообще.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».