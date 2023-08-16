В августе чуть не потеряли огурцы — завязи исчезли, листья скрючились: спасла таблетка из аптечки (собираем ящиками)

К концу августа многие садоводы испытывают одну и ту же проблему: огурцы постепенно отказываются плодоносить, скукоживаются, усыхают, теряют завязи.

Быстро и эффективно перезапустить процесс роста и плодоношения можно при помощи дешевенькой аптечной таблетки — янтарной кислоты.

Она входит в состав растительных клеток и является мощным стимулятором обновления и роста. Огурцы мгновенно реагирую на ее внесение быстрым ростом, зеленым листом и завязями. Урожай будете собирать по новой!

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Два грамма янтарной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Влейте этот раствор в тару с 10 литрами воды.

Полейте огурцы под корень, а также опрыскайте растения по листьям с двух сторон.

Через 10 дней можно процедуру сделать еще раз. Желательно подкармливать огурчики утром.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».