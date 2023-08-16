Купили в магазине порошок за 70 рублей и посыпали гортензию: стала фиолетовой (нереальная)

Крупнолистная гортензия станет фиолетовой, если под нее внести коллоидную серу.

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Это вещество продается в магазинах для садоводов. Упаковка с целым килограммом серы стоит около 70 рублей.

Нам же на одну подкормку гортензии для изменения ее цвета понадобится всего 50 граммов коллоидной серы. Внесите весной и осенью под куст нужное количество вещества, перекопайте и полейте.

На второй год ваша гортензия станет именно фиолетовой.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».