Купили в магазине порошок за 70 рублей и посыпали гортензию: стала фиолетовой (нереальная)

Крупнолистная гортензия станет фиолетовой, если под нее внести коллоидную серу.
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Это вещество продается в магазинах для садоводов. Упаковка с целым килограммом серы стоит около 70 рублей.
Нам же на одну подкормку гортензии для изменения ее цвета понадобится всего 50 граммов коллоидной серы. Внесите весной и осенью под куст нужное количество вещества, перекопайте и полейте.
На второй год ваша гортензия станет именно фиолетовой.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».