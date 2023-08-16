Не поверили своим глазам: налили в стиралку чуть уксуса и бросили соду — вещи на выходе как новые

Не выбрасывайте на ветер деньги, прекратите покупать некоторые дорогие порошки. При помощи подручных средств за сущие копейки вы можете довести процесс стирки до совершенства.

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Уксус и сода заменят пятновыводитель, кондиционер, усилят свойства любого порошка в несколько раз.

В лоток машинки для кондиционера налейте перед стиркой столовый уксус и насыпьте прямо в барабан на вещи столовую ложку соды. Эти вещества сделают стирку максимально эффективной.

На выходе вы получите безупречно чистое белье, которое будет мягким и приятным на ощупь.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».