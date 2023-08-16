Никогда не поливаем томаты сверху: теперь урожай намного больше — жаль раньше не знали

Никогда не поливайте помидоры сверху. Эти растения не переносят, как их листья влажные. Полив нужно делать исключительно под корень томатов, стараясь обходить листочки.

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Также помидоры не стоит поливать вечером. В этом случае создаются идеальные условия для развития различных заболеваний: повышенная влажность и пониженная ночная температура. Из-за этого развиваются такие недуги, как фитофотороз, кладиспориоз и другие.

Нельзя также поливать редко и много. При таком поливе на томатых появятся трещины, а это прямой путь к болезням. Поливать нужно часто и небольшим количеством воды.

Общее правило полива: верхний слой должен быть подсохшим, а на глубине одного сантиметра влажным.

Итак, лучше всего помидоры поливать утром, строго под корень, небольшим количеством теплой воды, пару раз в неделю.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».