Паутинного клеща (пятна на листьях) смогли быстро вывести пивом: побрызгали — и нет вредителя

Заметив светлые пятна на листьях огурцов или перца, осмотрите их с обратной стороны. Черные точки говорят о том, что ваши растения поразил паутинный клещ. Он очень быстро распространяется по посадкам и с трудом выводится.

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Среди народных методов хорошо себя показал в борьбе с паутинным клещом способ с нефильтрованным пивом.

Опрыскайте им 3–4 раза растения со всех сторон, полностью, с интервалом в 3 дня, и насекомые махом пропадут. Вообще клещ подыхает от пива сразу, но ни одна отрава не может погубить личинки насекомого. Поэтому нужно повторять процедуру.

Если прошел сильный дождь, то придется огурцы обработать повторно.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».