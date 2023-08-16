Все сковородки в доме очистили таблеткой из аптечки: нагар сполз моментально — суперблеск!

Если в вашей сковороде пригорела пища, и вы не смогли ее отмыть губкой и содой, попробуйте этот народный способ с дешевенькой таблеткой, которая есть в каждой аптечке.

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Речь идет об активированном угле, который является отличным сорбентом.

Берем 10 таблеток активированного угля и 3 стакана воды. Измельчаем таблетки, заливаем их водой, ждем, пока они растворятся.

Далее выливаем получившийся раствор в сковороду. Ставим на огонь и доводим до кипения.

Потом протираем поверхность губкой, смоченной в средстве для мытья посуды.

Источник: atvmedia.ru.