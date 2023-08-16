Если листья огурцов стали пятнистыми — пришла беда: уничтожаем паутинного клеща мылом (метод работает)

Если листья огурцов покрылись светлыми пятнами, а на обратной стороне вы заметили паутинки и черные точки, значит, на ваши грядки прокрался один из главных врагов огородников — паутинный клещ.

Его можно вытравить специальной химией, но тогда придется забыть про огурчики на три дня, они будут обработанными, есть их будет нельзя.

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А вот если вы решите справиться с клещем народным методом, то плоды можно будет есть и дальше. Итак, раскрываем довольно действенный способ против этого вредителя с мылом.

В 2 литра воды вылейте 50 граммов жидкого мыла (дегтярного, хозяйственного, зеленого). Сделайте раствором 3–4 обработки с интервалом в 3 дня. Если прошел сильный дождь, то придется обрабатывать повторно.

Обрабатывайте растение полностью, а также грунт вокруг.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».