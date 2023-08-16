Три волшебных слова, которые нужно сказать на ресепшене отеля в Турции: дадут люкс вместо эконома

Далеко не только чаевые решают все в турецких отелях. Оставьте лучше при себе 10-20 баксов и выучите вместо кидания денег администратору отеля несколько фраз на турецком.

Вспомните сами, как приятно, когда иностранцы, даже не зная русского языка, вдруг пропускают 1–2 фразы на нашем. Турки испытывают те же самые чувства!

Турки очень любят свою страну, гордятся своей культурой и языком. И если вы на ресепшене отеля вдруг заговорите с ними на их языке, они перед вами растают и помогут выбрать лучший номер без доплат.

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