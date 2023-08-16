Показываем, как легко отслоить нагар со сковородки: кипяток и сода все растворяют — сходит тягучей кашицей

Нагар со сковороды можно удалить при помощи обычной копеечной соды, которая имеется в каждом доме. Ничего шоркать не придется, побережем свои ручки.

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На литр воды нужно взять 100 граммов соды. Понадобится также металлический таз, в который поместится сковородка.

Сделать нужное количество раствора, поставить таз на огонь, довести до кипения и подождать 20 минут. Снять с огня и оставить остывать. Промыть сковороду с моющим средством.

Источник: atvmedia.ru.