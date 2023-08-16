Хитрый план! Объявлен курс доллара на 1 октября — рубль взлетит до небес

Экономические аналитики уверяют, что ситуация со слабым курсом рубля — это хитрый план Минфина. Ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский заявил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, дефицита в бюджете в июне, например, не было. И эксперты, по его словам, просчитались.

«Экспортеры зарабатывают кучу денег, во всяком случае больше, чем в первом полугодии. С них соберут в итоге налоги, и курс рубля пойдет в рост», — заявил он.

Аналитики считают, что уже к 1 октября доллар упадет ниже 90 рублей, а то и больше.

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