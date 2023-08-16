Не игнорируйте желтизну на макушках томатов! Растения кричат о проблеме — что делать

Если плоды томатов стали на макушке желтеть и твердеть, значит, растение говорит вам о недостатке важного для них микроэлемента. Проигнорируете этот сигнал бедствия от овощной культуры — останетесь без урожая.

Так что же делать? На самом деле решить эту проблему несложно, запаситесь одной подкормкой и радуйтесь урожаю помидоров дальше.

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Желтые твердые макушки помидоров говорят о том, что растениям не хватает калия. Внесем вещество в грунт следующим методом: 10 граммов сульфата калия разведите в 10 литрах воды, полейте составом под корень, используя 3 литра на каждый куст.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».