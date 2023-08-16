Сковорода с сантиметровым нагаром на дне побелела: снес черноту подчистую этот состав

Черный нагар на дне сковороды многие воспринимают как данность. Но на самом деле его можно убрать, он не только портит внешний вид посуды, но и мешает теплопроводности.

Удалить эти наслоения с посуды можно при помощи средств для очистки канализационных труб с с содержанием щелочи — гидроксида натрия. Выбирайте тот, что вам по карману, их множество в магазинах.

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Итак, необходимо налить в неметаллическое ведро 500 миллилитров средства для труб, а также 1 литр воды, перемешать. Произойдет химическая реакция.

Далее нужно погрузить в состав сковороду, подождать, пока нагар размокнет. Достать посуду и удалить металлической щеткой остатки наслоений. Потом важно хорошо промыть посуду, чтобы вышла вся химия без следа.

Источник: atvmedia.ru