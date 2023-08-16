Листья огурцов выглядят паршиво? Это паутинный клещ: спасут только эти препараты

Паутинный клещ - частая проблема огурцов. Как только наступает жаркая погода, он тут как ту. Однако садоводы нередко запаздывают с лечением культуры из-за маленького размера вредителей, которого сложно обнаружить.

Если листья на огурцах покрылись пятнами, осмотрите их с обратной стороны. Черные точки свидетельствуют о поражении клещем.

В борьбе против клещей помогают только биопрепараты с аверсектином, другие использовать бесполезно. После обработки есть огурцы можно через три дня.

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Опрыскивайте огурцы полностью и не забудьте обработать почву вокруг растений, да и вообще все вокруг. Клещ очень быстро распространяется. Одежду после обработки снимите тут же в теплице и наденьте новую. Эту положите в пакет и прокипятите дома.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».