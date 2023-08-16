Этот трюк сработал: полили гортензию купоросом — стала фиолетовой (одна чайная ложка)

Одна чайная ложка железного купороса может превратить обычную крупнолистовую гортензию в нереально красивую, с фиолетовым сочным оттенком. Этот трюк работает у всех садоводов, получится и у вас.

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Берем одну чайную ложку железного купороса, разводим в семи литрах воды. Этим раствором поливаем гортензию один раз в месяц. Вот и весь трюк!

Обязательно помним, что перед подкормкой почву нужно пролить простой водой, чтобы не сжечь купоросом корни. Поливаем утром, вечером, в пасмурную погоду, но не под солнцем.

Гортензия изменит свой оттенок на фиолетовый на будущий год, мгновенного эффекта не будет.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».