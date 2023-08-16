Объявлен курс доллара на 21 августа: ситуация пойдет не по сценарию

Руководство Центробанка повысило ключевую ставку до 12%, чтобы сдержать падающий курс рубля. Однако экономические аналитики уверены, что ситуации это вряд ли поможет в глобальном смысле.

«На падающий рубль влияет главным образом снижение нефтегазовых доходов России. Поэтому доллар будет снова повышаться», — заявил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

По его мнению, уже к понедельнику, 21 августа, доллар дорастет снова до 100 рублей. И это неизбежно.

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