Доллар обрушился! Воздействие извне сработало — распродавать остатки бесполезно

15 августа Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки, также финрегулятор готовит другие меры по укреплению рубля, о чем тут же узнали биржевики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Россия может частично возобновить обязательную продажу экспортной выручки, написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, это обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник. Достигнуть определенных договоренностей, возможно, получится уже на этой неделе.

Данные факторы моментально отразились на курсе доллара, который резко упал и понижался весь день на фоне рубля. Утром 16 августа тенденция сохранилась: американская валюта опять понизила показатели.

Курс доллара потерял 62 копейки, дойдя на торгах Мосбиржи до 96,47 рубля.

Источники: 1prime.ru, Bloomberg.