От молочного до фуксии: какие цвета будут актуальны в этом осенне-зимнем периоде

Стало известно, какие цвета отлично впишутся в гардероб 2023–2024 года.
Оказалось, осенью и зимой будут актуальны шоколадные тона. А еще модным будет считаться молочный оттенок, который подходит многим.
Классические для холодного времени года красный и черный цвета также смело включаем в свой новый гардероб.
Оттенки зеленого и яркую фуксию забывать тоже не стоит.
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Серый цвет отлично подойдет для любителей спокойных тонов. Он особенно выгодно смотрится в монохромном образе. Об этом рассказали в marieclaire.ru.