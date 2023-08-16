От молочного до фуксии: какие цвета будут актуальны в этом осенне-зимнем периоде

Мода осенью. Фото: Global Look Press 

Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова поделилась важной информацией.

Стало известно, какие цвета отлично впишутся в гардероб 2023–2024 года. 

Оказалось, осенью и зимой будут актуальны шоколадные тона. А еще модным будет считаться молочный оттенок, который подходит многим.

Классические для холодного времени года красный и черный цвета также смело включаем в свой новый гардероб.

Оттенки зеленого и яркую фуксию забывать тоже не стоит.

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Серый цвет отлично подойдет для любителей спокойных тонов. Он особенно выгодно смотрится в монохромном образе. Об этом рассказали в marieclaire.ru.

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