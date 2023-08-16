От молочного до фуксии: какие цвета будут актуальны в этом осенне-зимнем периоде

Стало известно, какие цвета отлично впишутся в гардероб 2023–2024 года.

Оказалось, осенью и зимой будут актуальны шоколадные тона. А еще модным будет считаться молочный оттенок, который подходит многим.

Классические для холодного времени года красный и черный цвета также смело включаем в свой новый гардероб.