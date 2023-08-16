С этим средством стирка в разы эффективнее обычной: ни пятнышка, ткань становится как новая

Чтобы улучшить качество стирки в несколько раз попробуйте подмешивать к своему стиральному порошку поваренную соль. Этот лайфхак использовали советские хозяйки.

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Вы можете заранее смешать соль и порошок в пропорции один к одному. Либо бросать пару ложек соли на вещи в барабане, насыпая порошок в специальный отсек. Работают оба метода одинаково — выбирайте, какой вам больше нравится.

Соль активизирует стиральный порошок и заставляет его работать мощнее, в результате вы получаете на выходе хорошо простиранное белье без пятен.

При этом соль позитивно влияет на ткань, белая становится белее, черная — чернее, а цветная сохраняет свои тона в первозданном виде.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».