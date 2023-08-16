Какие режимы стиралки портят машинку: запретные кнопки — запоминаем их

Производители стиральных машинок постоянно обновляют технику, впечатляя покупателей новыми функциями. Однако на самом деле чаще всего нужны 2-3 из них, а некоторые и вовсе больше приносят вреда, чем пользы.

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Многие хозяйки месяцами используют быстрые режимы стирки на своих автоматах, где температура воды не превышает 30-40 градусов.

Техники говорят - это делать категорически нельзя. Время от времени важно запускать стирку на 60 и 90 градусах, только на этих температурах убиваются микробы и микроорганизмы.

Если пренебрегать этим советом, в машинке поселятся непрошеные гости в виде бактерий и плесени, что может привести не только к неприятным запахам и черноте, но и поломке машинки.

Ну а режим на 40 градусах - и вовсе бесполезная функция, он точно так же справляется с задачей, что и 30-градусный, однако берет на себя лишнюю электроэнергию. Про него вообще можно забыть.

По материалам Telegram-канала «Горничная».