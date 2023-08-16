«Эффективные инвестиционные инструменты»: эксперт дала рекомендации по правильному хранению денег

Эксперт финансовой сферы рассказала, как и где правильнее хранить деньги.

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова отметила, что можно хранить деньги, инвестируя их.

«Существуют намного более эффективные инвестиционные инструменты, которые позволят не только сохранить их покупательскую способность, но и преумножить. Из консервативных: облигации федерального займа», – рассказала Волкова.

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