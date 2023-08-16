Доллар еще будет расти: падение — явление временное (почему)

На внеочередном заседании Центрального банка России было принято решение об очередном повышении ключевой ставки.

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Доллар, который неизменно повышался в цене, 15 августа стал падать. Однако некоторые финансовые аналитики полагают, что это явление может быть временным, если не предпринять дополнительные меры.

«На самом деле, важна долгосрочная тенденция в рубле, а не текущие колебания. Решение ЦБ РФ было достаточно жестким, но вряд ли оно будет единственным. Необходимо возвращать валютные потоки на родину», — высказался Андрей Кочетков из компании «Открытие Инвестиции».

В любом случае эксперт полагает, что риски дальнейшего ослабления рубля теперь не столь высокие.

Отметим, что сразу после оглашения главного финансового регулятора страны по повышению ключевой ставки, курс доллара стал падать на торгах Мосбиржи. Последние цифры по американской валюте — 97,09 рубля.

Источник: РИА Новости.