Не для семейной жизни: четыре знака, которых с трудом терпит партнер

Во-вторых, Близнецы. Им слишком быстро надоедают быт. И это, в свою очередь, ведет к ссорам с партнером.

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В-третьих, Лев. Ему нужно постоянные внимание и почет, что может выдержать не каждый.

В-четвертых, Стрельцы. Они имеют проблемы, схожие с Близнецами. Стрельцы слишком любят свободу. Об этом таролог рассказала в беседе с rsute.ru.