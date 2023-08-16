Как правильно хранить помидоры – простой способ

Стало известно, как правильно хранить помидоры после сбора урожая.
Существует способ сохранить томаты в лучшем состоянии во время заморозки.
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Во-первых, переберите томаты, вымойте и удалите хвостики. Затем стоит их высушить на полотенце.
Во-вторых, плоды следует разрезать на четыре части или просто на кружочки.
В-третьих, важно поместить томаты в морозилку на доске так, чтобы они не слипались. Уже потом их можно класть в пакеты или контейнеры.
В-четвертых, из пакета стоит убрать лишний воздух и помидоры убирают в морозильник при температуре -18 градусов. Об этом рассказали в belnovosti.by.