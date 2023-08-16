Как правильно хранить помидоры – простой способ

В-третьих, важно поместить томаты в морозилку на доске так, чтобы они не слипались. Уже потом их можно класть в пакеты или контейнеры.

В-четвертых, из пакета стоит убрать лишний воздух и помидоры убирают в морозильник при температуре -18 градусов. Об этом рассказали в belnovosti.by.