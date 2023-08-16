«Важны еще растительные масла»: эксперт рассказала, как питание влияет на красоту кожи

Лицо без высыпаний. Фото: Global Look Press 

Врач-дерматолог Юлия Галлямова поделилась важной информацией.

Стало известно, как добиться идеальной кожи без несовершенств.

Эксперт объяснила, что питание оказывает огромное влияние на состояние кожи. Неправильный рацион может спровоцировать высыпания.

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Специалист рекомендует ограничить потребление сладкого и мучного.

Также стоит забыть про фастфуд и консервы. А вот зелень и овощи приветствуются. Если следовать этим рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кожи по всему телу.

«Для кожи также важны еще растительные масла, важен омега 3, который содержится в рыбе, и очень важны орехи, в небольшом количестве, но орехи тоже содержат микроэлементы и витамины, которые очень полезны для кожи. И, соответственно, правильное питание», – отметила специалист в беседе с Pravda.ru.

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