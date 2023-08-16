«Важны еще растительные масла»: эксперт рассказала, как питание влияет на красоту кожи

Также стоит забыть про фастфуд и консервы. А вот зелень и овощи приветствуются. Если следовать этим рекомендациям, можно значительно улучшить состояние кожи по всему телу.

«Для кожи также важны еще растительные масла, важен омега 3, который содержится в рыбе, и очень важны орехи, в небольшом количестве, но орехи тоже содержат микроэлементы и витамины, которые очень полезны для кожи. И, соответственно, правильное питание», – отметила специалист в беседе с Pravda.ru.