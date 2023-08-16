«Алтайский или башкирский»: в Роскачестве оценили свежий мед

В Роскачестве исследовали мед на предмет фальсификации.
По данным ведомства, только половина из шести регионов рассмотренных продуктов оказалась качественной.
Оказывается, производители меда неправильно указывают ботанический вид сладкого продукта. Например, вместо цветочного меда могут предлагать подсолнечниковый мед.
А еще продукт с добавлением сахара продают под видом натурального меда.
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«Потребители охотнее берут мед, если продавец уверяет, что мед алтайский или башкирский. Считается, что мед из этих регионов более качественный, экологичный, натуральный», – отметили в телеграмм-канале Роскачества.