Собирайте чемодан правильно: так все вещи поместятся без проблем

Стало известно, как правильно складывать вещи в чемодан для путешествий.

Есть эффективный способ упаковывать все вещи в чемодан, чтобы они поместились. Этот метод основан на использовании трех слоев.

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Первый слой располагается внизу и состоит из обуви. Ее следует поместить рядом с колесами. Внутри обуви можно разместить носки, а также положить на дно косметичку и гаджеты.