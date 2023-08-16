Собирайте чемодан правильно: так все вещи поместятся без проблем

Стало известно, как правильно складывать вещи в чемодан для путешествий.
Есть эффективный способ упаковывать все вещи в чемодан, чтобы они поместились. Этот метод основан на использовании трех слоев.
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Первый слой располагается внизу и состоит из обуви. Ее следует поместить рядом с колесами. Внутри обуви можно разместить носки, а также положить на дно косметичку и гаджеты.
Следующий слой: джинсы, шорты, футболки и аксессуары. Между ними можно разместить нижнее белье.
Верхний слой предназначен для платьев, юбок, пиджаков и костюмов. Такое размещение обеспечивает безопасность одежды и избегает ее помятости. Об этом рассказали в Дзен-канале «Тонкости туризма».