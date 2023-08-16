Прислушайтесь к этим советам – получится найти идеальные шторы

Шторы. Фото: Global Look Press 

Эксперт Юлия Тычино поделилась важной информацией с теми, кто желает обновить домашний интерьер.

Специалист рассказала, как правильно выбрать шторы для квартиры.

Идеальная подборка изделия может сделать помещение более привлекательным. Для выбора правильных штор нужно следовать рекомендациям эксперта Юлии Тычино.

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Во-первых, вы можете выбрать слишком длинные шторы. Тогда они будут лежать на полу. А слишком короткие шторы уже не в моде. Оптимальное расстояние между шторой и полом составляет не более одного сантиметра.

Желательно выбирать однотонные шторы. Варианты без рисунков и узоров будут смотреться стильно в любом помещении. Цвет штор должен сочетаться с отделкой стен. Поэтому контрастирующие цвета следует оставлять и лучше выбрать похожие оттенки. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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