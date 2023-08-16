Прислушайтесь к этим советам – получится найти идеальные шторы

Специалист рассказала, как правильно выбрать шторы для квартиры.

Идеальная подборка изделия может сделать помещение более привлекательным. Для выбора правильных штор нужно следовать рекомендациям эксперта Юлии Тычино.

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Во-первых, вы можете выбрать слишком длинные шторы. Тогда они будут лежать на полу. А слишком короткие шторы уже не в моде. Оптимальное расстояние между шторой и полом составляет не более одного сантиметра.