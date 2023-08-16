«Вырастут — это очевидно»: что станет с ценами на авиабилеты

Самолеты. Фото: Global Look Press 

Эксперт по туризму Николай Мельник поделился важной информацией с росссиняами.

Стало известно, что будет с ценами на авиабилеты.

Оказалось, из-за курса рубля цены на перелеты прилично вырастут. 

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«Стоимость авиабилетов, которые люди покупают самостоятельно, вырастет — это очевидно. Международная система, по которой работает большинство агрегаторов, пересчитывает все действующие цены по средам. Завтра все будут пересчитывать цены, и сегодня последний день, когда можно купить билеты по курсу на 9 августа», — отметил эксперт в беседе с vm.ru.

Напомним, ранее стало известно, почему в России больше не нужны дорогие смартфоны.

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