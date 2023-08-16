Собираем базовый гардероб на осень – советы стилистов

Осенний образ. Фото: Global Look Press 

Четыре вещи, которые должна иметь каждая модница уже в сентябре.

Эксперты рассказали, какую одежду важно иметь к началу осеннего сезона.

Оказалось, что рубашка – неотъемлемая часть осеннего гардероба. Можно выбрать такой вариант, который удастся заправить в мини-юбку, – трендовый предмет.

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Также стоит выбрать правильные джинсы. Прямые джинсы в голубом цвете станут отличным решением. А к ботильонам подойдет укороченная модель.

А еще можно дополнить осенний образ черным классическим пиджаком или цветным вариантом этого предмета.

А завершит ваш образ осенью лаковая обувь в темных оттенках. Об этом рассказали в womanhit.ru.

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